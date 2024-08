Tragedia nella notte di Ferragosto a Licata: un uomo d 55 anni è morto, per annegamento, nelle acque della Playa, appena fuori il centro abitato di Licata.Sull’episodio indagano gli agenti del Commissariato di Polizia che, non appena è scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto. Insieme a loro sono arrivati gli operatori del 118 che hanno trasportato l’uomo, che pare fosse originario di Campobello di Licata, al Pronto soccorso del San Giacomo d’Altopasso. I medici hanno fatto tutto il possibile per strapparlo alla morte, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano.

La Polizia ha avviato le indagini per capire se il cinquantacinquenne è stato colto da malore mentre si trovava in acqua oppure se si è trattato di un caso di annegamento.I primi a soccorrere l’uomo, ed a dare l’allarme, sono stati i bagnini di un lido della zona ed alcuni bagnanti. Purtroppo, però, per il bagnante non c’è stato nulla da fare.