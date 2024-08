Un 32enne è stato denunciato a Vittoria, in provincia di Ragusa, dai carabinieri, intervenuti nei pressi dell’ospedale ‘Guzzardi’ dopo la segnalazione di un cittadino sulla presenza di un parcheggiatore abusivo che chiedeva monete agli automobilisti per il parcheggio. I militari, giunti sul posto, hanno sorpreso l’uomo intento a esercitare l’attività non autorizzata e, dopo averlo identificato, hanno accertato che era già destinatario di una sanzione amministrativa per violazione delle norme del Codice della strada inerente all’attività di parcheggiatore abusivo. Per il 32enne è così scattata la denuncia.