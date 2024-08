“In Sicilia ci sono invasi non collaudati e dighe piene di sabbia, in più tre dissalatori sono in disuso da 14 anni: non voglio fare polemica con il passato, piuttosto ho chiesto di individuare risorse per sistemare quello che non va”. Lo sottolinea a Tgs il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. “I miei uffici dicono che il cronoprogramma per realizzare i nuovi dissalatori andrebbe oltre i 18 mesi, per questo ho chiesto poteri al governo nazionale per accorciare i tempi – aggiunge Schifani -. Se c’è la volontà politica, così come ho riscontrato finora, riusciremo a raggiungere questo scopo: ad Agrigento si sta individuando come procedere a un’irrigazione straordinaria, per evitare una catastrofe che coinvolga l’intero territorio”.