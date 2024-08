Le tartarughine del Pisciotto hanno scelto la notte di Ferragosto per nascere a Licata.

“Anche quest’anno – annuncia su Facebook il Wwf Sicilia Area Mediterranea – si è compiuto il piccolo grande miracolo della nascita delle tartarughe marine nelle spiagge Licatesi. Dal 29 luglio ad oggi, dal nido di Foce gallina, sono nate circa 50 tartarughine. Dopo 61 giorni d’incubazione, la prima schiusa è avvenuta il 29/07: 19 piccoli di Caretta Caretta, davanti agli occhi increduli di alcuni bagnanti, tra cui tanti bambini, hanno raggiunto il mare, spinte dal proprio istinto di sopravvivenza, accuditi dai volontari del WWF che in questi due mesi hanno sorvegliato il nido, consentendo alle tartarughe di nascere in tranquillità e senza correre pericoli. Il nido è stato vigilato H24 e, ad oggi 50 tartarughine hanno iniziato la loro vita in mare e, un giorno, sicuramente alcune di esse ritorneranno a nidificare nelle nostre spiagge”.

“E poi all’improvviso il 14, la sera di ferragosto alle 21:40 è avvenuta la schiusa nella spiaggia del Pisciotto sotto gli occhi increduli dei volontari e di tanti bagnanti. È stato uno spettacolo meraviglioso – aggiunge il Wwf -ma vista la particolare serata e la confusione, non avendo avuto il tempo di fare il corridoio le abbiamo recuperate e messe in una vaschetta. ”.