Bilancio positivo per le forze dell’ordine, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia di Stato e Polizia municipale, impegnati in una poderosa operazione di controllo interforze del territorio costiero riguardante San Leone, Porto Empedocle, Realmonte e Siculiana. Non ci sono stati episodi particolarmente gravi e sono stati necessari interventi per stoppare i locali che avevano organizzato serate danzanti senza autorizzazioni, molti dei quali sprovvisti anche delle certificazioni amministrative che hanno fatto scattare pesanti multe; intervenire per un’aggressione subita da un giovane e poi l’inevitabile intervento lungo le spiagge per far rimuovere numerose tende e far spegnere numerosi falò.

La massiccia operazione di controllo, appositamente organizzata per tutelare ordine pubblico e sicurezza dei cittadini è cominciata nel primo pomeriggio di ieri e continua anche oggi ha riguardato anche la quasi totalità dei locali della movida disseminati lungo la fascia costiera. A Punta bianca il proprietario di un chiosco realizzato senza autorizzazione ha avuto uno scatto d’ira alla vista degli agenti della Polizia locale ed è stato necessario far intervenire i carabinieri per riportare la calma. Il Comune ha già notificato l’ordinanza di chiusura del chiosco.

Il traffico non è stato mai un problema e tutto è rientrato nella norma.