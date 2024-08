Sono tredici gli incendi che hanno visto impegnati oggi i vigili del fuoco, i forestali e i volontari della protezione civile in Sicilia: cinque a Catania, tre ad Agrigento, due rispettivamente a Messina e Siracusa e uno a Palermo. Nel catanese le fiamme sono divampate a Castiglione di Sicilia in contrada Gravè, a Licodia Eubea in contrata Ragoleto, a Linguaglossa in contrada Rocca Campana, a Piedimonte Etneo in contrada Vena.

In fiamme ettari di macchia mediterranea nell’agrigentino a Cattolica Eraclea in contrada la Mortilla, nel capoluogo in contrada Minaga, a Sambuca di Sicilia in contrada Mariano, nel siracusano a Buccheri in contrada Rizzolo, a Noto nella strada provinciale 34 in contrada Falconara, nel messinese a Roccella Valdemone in contrada Pillera, e ad Alì e nel palermitano a Vicari in contrada Torrente San Leonardo.