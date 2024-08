Grave incidente lungo la strada statale 124, nota come la Siracusana. Per cause che dovranno essere accertate si sono scontrate una motocicletta ed un Suv. Ad avere la peggio è stato il conducente della motocicletta ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Lo scontro è avvenuto nei pressi dello svincolo di accesso all’autostrada Siracusa gela. Sul posto la polizia municipale. Lo svincolo è rimasto parzialmente chiuso per consentire i rilievi e, inb seguito, lo sposta,mento dei mezzi.

Periodo nero per gli incidenti stradali ai siciliani