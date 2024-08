Non si ferma l’azione di contrasto della Polizia di Stato alla vendita e al consumo di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi, gli agenti dell’Unità Cinofila e della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno effettuato, nel quartiere di San Giovanni Galermo, mirati controlli volti alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti.

Durante il controllo, l’infallibile fiuto del cane poliziotto “Maui” ha segnalato, in un appartamento al terzo piano di uno stabile di via Ustica, la presenza di sostanza stupefacente. Pertanto, i poliziotti, hanno effettuato una perquisizione dell’abitazione segnalata, in uso ad un giovane 22enne catanese incensurato, che ha consentito di rinvenire e sequestrare 1,457 Kg di marijuana, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento.

In particolare, il giovane ha consegnato agli agenti un involucro di circa 120 grammi, mentre nel balcone è stata rinvenuta una busta del peso di 917 grammi e nel ripostiglio altri tre involucri, per un peso totale di 420 grammi. Per quanto sopra l’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e, su disposizione del Pubblico Ministero, accompagnato presso la Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania, in attesa del giudizio di convalida innanzi al GIP, all’esito del quale è stato convalidato l’arresto ed applicata la misura cautelare in carcere.