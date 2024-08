Non è ancora chiaro il motivo alla base di una rissa che si è verificata in via Grecale, nel centro di Lampedusa, tra un gruppo di residenti e alcuni turisti. Il bilancio è di sette persone denunciate e quattro feriti. Tra questi anche due carabinieri. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Protagonisti della zuffa sono stati cinque uomini, di età compresa tra i 21 e i 37 anni, una donna di 38 anni e un minorenne.

Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stato un alterco tra due uomini, un turista e un isolano. Dalle parole si è passati brevemente ai fatti con il coinvolgimento del resto del gruppo. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza che hanno faticato non poco a riportare la calma. Due militari dell’Arma sono rimasti feriti e hanno dovuto far ricorso alle cure mediche del Poliambulatorio. Al termine dell’accertamento il bilancio è di cinque persone denunciate per l’ipotesi di reato di rissa, lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.