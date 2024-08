Fuoco a Licata. Un incendio è divampato in un appezzamento di terreno di un pensionato settantenne. Le fiamme, che hanno interessato anche un fabbricato, hanno ucciso quattro pecore. Il rogo è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì in contrada Caterlippe. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno spento le fiamme evitando ulteriori danni. Non è chiara la natura dell’incendio. Al via le indagini dei carabinieri.