In risposta alle continue emergenze legate all’attività dell’Etna, che negli ultimi giorni ha condizionato e continua a influire su apertura e chiusura dell’aeroporto e sulla vita quotidiana dei catanesi e delle comunità dei centri limitrofi, il Codacons istituisce il “Comitato Utenti Vittime della Cenere Vulcanica”. Lo rende noto il promotore Francesco Tanasi, giurista e segretario nazionale Codacons.

Obiettivi e direzione del Comitato

Il comitato, diretto dall’avvocato Bruno Messina, vice presidente Regionale Codacons, nasce dall’esigenza di dare una voce effettiva e organizzata a coloro che sono stati direttamente o indirettamente danneggiati dalle eruzioni vulcaniche e dalla ricaduta di cenere. Chiediamo, spiega Tanasi, che il Governo dichiari la stato di calamità e corrisponda equi indennizzi ai soggetti danneggiati; infatti, l’obiettivo principale del Comitato, è quello di rappresentare e tutelare gli interessi degli utenti colpiti dalle conseguenze della cenere vulcanica.

Assistenza legale e sensibilizzazione

In questo modo, continua Messina, forniremo assistenza legale alle persone e alle imprese colpite, aiutandole a ottenere indennizzi e risarcimenti per i danni subiti. E questo include non solo i danni materiali, ma anche quelli economici derivanti dalla perdita di reddito o dall’interruzione delle attività commerciali. Inoltre, il Comitato si impegnerà a sensibilizzare le autorità locali, regionali e nazionali sull’importanza di adottare misure preventive efficaci per ridurre l’impatto della cenere vulcanica anche sulla salute, attraverso la distribuzione di mascherine e di altre attrezzature protettive, creando pure fondi di emergenza specifici.

Un passo concreto verso la soluzione

Siamo consapevoli delle difficoltà delle persone e proprio per questo, dice Messina, nasce questo Comitato, che rappresenta un passo fondamentale per dare una risposta concreta alle problematiche legate alla cenere vulcanica. Vogliamo, conclude Messina, diventare un organismo fondamentale, che contribuisca a sostenere i cittadini e le attività, alleviando i problemi scaturiti dalla cenere vulcanica.

Come aderire al Comitato

A tal fine, chiunque fosse interessato ad aderire al Comitato potrà inviare e-mail a sportello@codaconsicilia.it o chiamare al numero 095441010.