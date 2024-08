Su iniziativa dell’associazione Centro Studi “” Giuseppe Gatì””, seconda giornata, venerdì 23 agosto, a Campobello di Licata, del Festival socio-culturale “Questa è la mia terra”.

L’obiettivo è ribadire l’ impegno nella promozione e valorizzazione del “”diritto a restare al Sud””.

Dopo il primo momento dei lavori, appellato “Costruire”, in programmma, oggi, il secondo segmento dedicato al tema “Celebrare”, con performances musicali e artistiche di gruppi locali.

Ci sarà la presentazione della prima ricerca legata al progetto “” Ma.Dre” , realizzata nelle scuole di Campobello di Licata, Ravanusa e Canicattì. Un migliaio di studenti è stato intervistato per individuare le cause che spingono i giovani a lasciare la propria terra e “” per esplorare soluzioni che possano invertire questa tendenza””. Per circa l’80 per cento degli intervistati, in Sicilia ci sono meno opportunità rispetto ad altre regioni.

Giovanni Blanda