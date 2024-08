Ancora una volta abbiamo avuto la conferma che la passione lo spirito di sacrificio e la perseveranza vengono ripagati.

Un ulteriore grandissimo successo ieri sera per la seconda edizione della mega torta dedicata a Campobello di licata.

Per la realizzazione dell’opera sono stati impigati oltre 150 kg di crema pasticciera, 20 placche di pan di Spagna, 40 Litri di bagna , una riproduzione in pasta di zucchero della valle de templi, 500 guarnizioni in pasta sigaretta e tanta tanta frutta di stagione in particolare la nostra uva da tavola e da mosto.

Un ringraziamento particolare va, come sempre a Salvatore Vinci a Gaetano Vinci e al Cafe Vinci nonché alla mamma Antonella e alla famiglia tutta per la massima disponibilità profusa.

All’ammistrzione comunale nella persona di Vito Terrana Sindaco di Campobello Di Licata e tutta la giunta.

Un sincero ringraziamento va all’organizzatore dell’estate Campobellese “vero Vulcano in eruzione” Giustino Gati.

Agli sponsor che ci hanno aiutato Caffè Moak nella persona di Salvatore Maira e Livanagel nella persona di Carmelo Cala’.

Ringrazio tutte le associazioni gastronomiche e di categoria Ristoworld Italy,associazione cuochi e pasticceri Agrigento “Salvatore Schifano” Com.pa.it Sicilia, associazione cuochi e pasticceri Caltanissetta

Ringrazio altresì gli enti di formazione in cui opero da docente di Cucina,Eris Formazione scuola dei mestieri , AICS formazione professionale ,CESAM formazione Professionale.

Ringrazio in particolare tutti gli allievi del corso Collaboratore di Cucina AICS del corso in essere per il loro supporto.

Infine un’infinito ringraziamento va a tutti gli amici accorsi da ogni parte della Sicilia per il prezioso aiuto e la prodigiosa collaborazione,

Lillo Defraia maestro pasticcere e vincitore di diversi Guinness dei primati nella pasticceria Siciliana ,Giovanni Mangione, Venerino Mangione, Salvatore Formica “ veri specialisti delle mega torte”Concetta Marino “ Cake design “

Salvatore Calisto “Chef di cucina e Docente “

Calogero La Mattina “Pastry Chef” e tutti ma veramente tutti un grazie di vero Cuore.