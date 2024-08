Prosegue la kermesse “”Estate campobellese””, organizzata dall’Amministrazione comunale del Sindaco Vito Terrana. Venerdì, con inizio alle ore 21, nel Palazzo di Città, “”Comune in mostra””, opere d’arte di proprietà del Comune. In simultanea, (ore 21), al Municipio, esposizione “”I colori dell’anima”” dell’artista originaria di Campobello di Licata Rosetta Raia, in memoria del fratello Antonio Raia, scomparso poco tempo addietro.

GIOVANNI BLANDA