Facendo seguito alle precedenti segnalazioni effettuate da questo Ente, riguardo le

innumerevoli perdenze idriche presenti in tutto il territorio comunale, senza che vi sia stata, da parte

vostra, alcun riscontro e considerata la situazione di grave crisi idrica attualmente in atto nel

territorio, con la presente si reitera il disagio segnalato più volte, ribadento come non sia più

ulteriolmente tollerato, da questa Amministrazione comunale, il continuo sversamento dell’acqua

corrente (preziosissima in questo momento) sull’asfalto, a causa delle innumerevoli rotture esistenti

nella rete idrica cittadina.

Si diffida pertanto codesta società AICA a volere intervenire immediatamente per la ricerca

e la riparazione delle innumerevoli perdite idriche, già segnalate, significando che in mancanza di

effettivo e immediato riscontro, questo Ente procederà autonomamente alla riparazione delle

rotture sostituendosi a codesta Società AICA con rivalsa di quanto speso.-

Il Sindaco

Rag. Vincenzo Corbo