Uno strumento sfruttato già da anni dall’Amministrazione Bancheri per le potenzialità di crescita e di divertimento che questo permette di fornire ai bambini e ai ragazzi che ne prendono parte.

Un’esperienza unica per i nostri ragazzi per giocare, divertirsi, ascoltare, stringere nuove amicizie, imparare nuove cose attraverso le diverse attività proposte loro dai responsabili e dagli animatori. 

In particolare, in questi giorni i ragazzi sono stati occupati nelle seguenti attività, per le quali si ringraziano gli attori principali che ne hanno permesso la realizzazione: – 1° giorno: laboratorio teatrale con Michele Carvello e giochi ludico-ricreativi; -2° giorno: guida al movimento con l’Olympia Center di Maria Russotto e giochi ludico-ricreativi; -3° giorno: visita guidata e degustazioni preparate dalla Fam. Di Pasquale presso l’azienda agricola Donnalia e giochi creativi; -4° giorno: attività sportive e ludico-ricreative presso la piscina Villa Failla; -5° giorno: attività sportive con l’Associazione di Rugby “Pantere”; -6° giorno: attività creative, ludico-ricreative, balli, musica, divertimento e saluti finali con i noti personaggi Minnie e Topolino.

È doveroso ringraziare il Presidente dell’Associazione Deliattiva, Angelo Riccobene, per avere proposto il progetto e l’intera Associazione, gli animatori che hanno assolto in maniera magistrale l’impegno preso, dimostrando competenza e serietà, i genitori, e per ultimi, ma non per importanza, tutti gli Assessori e nello specifico Deborah Lo Porto, Daniela Gallo e Paolo Lauricella, per l’impegno profuso nell’organizzazione e per la presenza costante durante tutto il percorso.

Il Sindaco Gianfilippo Bancheri