La comunità di Camastra è pronta a celebrare con grande entusiasmo la tradizionale Festa di San Biagio, patrono della città, dal 30 agosto al 3 settembre 2024. Questa festa, che rappresenta un momento di unione e di fede per i cittadini, sarà animata da un ricco programma di eventi religiosi, spettacoli musicali e momenti di intrattenimento per tutte le età.

Venerdì 30 Agosto

La festa prende il via venerdì sera alle 21:30 con uno spettacolo di cabaret che vedrà protagonisti Carlo Kaneba e Antonella Cirrone. Una serata di risate e divertimento che darà il via alle celebrazioni in onore di San Biagio.

Sabato 31 Agosto

Sabato sarà dedicato al raccoglimento e alla preghiera. Alle 18:00 si terranno le confessioni, seguite dalla Santa Messa alle 19:00. La serata si accenderà alle 21:30 con l’esibizione di Cecilia Gayle, la regina del “Tipitipitero” e di “El Pam Pam”. A seguire, un dj set esplosivo a cura di Muchachos De Palma e Loco Event, con la partecipazione speciale di Giuseppe Urso e Giovanni Scopelliti.

Domenica 1 Settembre

La giornata di domenica inizierà alle 8:00 con l’alborata e lo sparo di 21 colpi di cannone, un segno di festa che risuonerà per tutta la città. L’orchestra di fiati “G. Mahler” accompagnerà l’intrattenimento per le vie cittadine, creando un’atmosfera festosa. Alle 9:00 si terrà la Santa Messa, seguita dalle confessioni alle 10:00. Alle 11:00, presso la sala consiliare del comune di Camastra, sarà inaugurata la mostra fotografica “Turismo delle Radici”. La serata sarà animata dalla tradizionale Sagra del Pane con la Sarda, a partire dalle 20:00, e dalla commedia “Ammucca fissa ca lu sceccu passa”, a cura del gruppo teatrale “ContemplAttivi”, alle 22:00.

Lunedì 2 Settembre

Lunedì la giornata inizierà ancora una volta con l’alborata alle 8:00, seguita da uno spettacolo itinerante della banda musicale “G. Mahler” alle 16:00. Alle 17:00 si terrà la Santa Messa, seguita dall’Adorazione Eucaristica e dal Vespro in onore di San Biagio. La serata culminerà con il concerto di Povia in Piazza Garibaldi alle 21:30, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica italiana.

Martedì 3 Settembre

Il giorno conclusivo delle celebrazioni si aprirà con l’alborata alle 8:00 e l’intrattenimento musicale per le vie di Camastra a cura della banda “G. Mahler”. Alle 10:30 ci sarà la Santa Messa con la benedizione della gola e dei pani votivi, un rito molto sentito dai fedeli. La giornata proseguirà con la Santa Messa alle 18:00, seguita dalla solenne processione del simulacro di San Biagio. La sera vedrà diversi eventi culturali, tra cui un seminario sulla Mandorla Camastrese alle 20:00 e un concerto live di Samuel Pietrasanta alle 21:00. Le celebrazioni si chiuderanno con un grande spettacolo pirotecnico alle 24:00, che illuminerà il cielo sopra la Villa Comunale.