Ogni anno, il 4 Settembre, si celebra la festa liturgica di Santa Rosalia, Patrona della città di Palermo. “Viva Palermo e Santa Rusulia”, è l’invocazione urlata a squarciagola dai palermitani per salutare la “Santuzza”, il vezzeggiativo con cui si rivolgono alla loro Santa Patrona, che è amata ed onorata soprattutto per la sue virtù e la sua santità. Rosalia è la Santa dei poveri e degli ultimi della città, che sentono propria perché ha scelto una vita semplice e modesta, abbandonando le ricchezze e gli agi della sua condizione nobiliare. Palermo e Santa Rosalia. Un legame antico e straordinario, che raggiunge nel 2024 una ricorrenza speciale: i 400 anni dal ritrovamento delle spoglie della Santa, che salvò la città dalla peste.

“A Santa Rosalia”, è una poesia dedicata proprio “a’ Santuzza”, l’autore del testo è il poeta e scrittore Rosario La Greca di Brolo (Messina), in 25 anni di attività culturale, che ricadono proprio quest’anno, ha composto centinaia di opere poetiche che spaziano da temi a carattere religioso, a temi d’impegno civile e sociale e pubblicato numerose raccolte di poesie e anche un libro di narrativa. Per l’occasione della festa, il poeta brolese ha promosso la realizzazione di un video, a livello devozionale, dove è possibile ascoltare l’opera declamata con grande espressività da Francesco Destro di Padova, la musica è del M° Giuseppe Faranda.