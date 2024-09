Arriva la nomina per i neodirettori sanitario ed amministrativo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Si tratta, rispettivamente, dei dottori Raffaele Elia ed Alessandro Pucci.

Al termine diun’attenta valutazione dei curricula dei possibili candidati insieme ad una ricognizione preliminare sull’eventuale disponibilità ad assumere gli incarichi, il direttore generale Giuseppe Capodieci, nel rispetto dei tempi fissati dall’Assessorato regionale alla Salute, ha sottoscritto i provvedimenti deliberativi di nomina nella serata di ieri facendo ricadere la sua scelta, in autonomia, su due profili di alto valore professionale. “Sono certo che i neodirettori – ha commentato il manager – affiancheranno e coadiuveranno l’azione della Direzione generale con competenza dando un contributo sostanziale alla crescita della qualità dell’offerta sanitaria in provincia di Agrigento. Il dottor Raffaele Elia, già direttore sanitario di presidio ospedaliero presso diverse ASP della Sicilia, vanta una profonda esperienza nella gestione delle dinamiche sanitarie ed il suo profilo si colloca professionalmente tra i maggiori punti di riferimento regionali. È un una persona molto motivata al pari del dottor Alessandro Pucci, proveniente dall’ISMETT di Palermo, le cui competenze amministrative e contabili, acquisite professionalmente anche in ambito privato, saranno certamente preziose nella gestione e nella programmazione delle attività aziendali”.

I neodirettori saranno nel breve ricevuti dal direttore Capodieci presso la Cittadella della Salute di Agrigento per la formale sottoscrizione dei contratti necessaria al loro consequenziale insediamento.