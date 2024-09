Omicidio a Gela dove un uomo di 43 anni ha ucciso, con una coltellata, la propria madre, Francesca Ferrigno, 64 anni e poi si è costituito presentandosi in Commissariato. Il fatto è avvenuto in via Vitali. Non ancora chiare le circostanze che hanno scatenato la furia omicida dell’uomo. Accertamenti sono in corso per stabilire le ragioni di questo assurdo delitto. Le indagini sono coordinate dal procuratore capo della Repubblica di Gela, Salvatore Vella e condotte dai carabinieri del Reparto Territoriale di Gela collaborati dai poliziotti del locale Commissariato.