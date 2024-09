È stato presentato presso la sala consiliare “Falcone Borsellino” del Comune di Favara, il 4° Trofeo Podistico “Città di Favara”che si svolgerà il 15 settembre. La corsa podistica, organizzata dalle ASD Favara Runners e Fradici Runners, in collaborazione con il comitato provinciale della Fidal di Agrigento e dell’Opes Sicilia, verrà dedicata ad Agostino Fanara, il favarese deceduto per un arresto cardiaco lungo il viale delle Dune mentre faceva jopping.

Saranno oltre 200 i partecipanti provenienti non solo da tutta la provincia, ma anche da Palermo e finanche da altre regioni, come la Calabria, la Toscana ( Massa Carrara) e, addirittura, dalla Germania.Il percorso si snoderà per circa sei chilometri: 4 giri da 1,5 km ciascuno; partirà da piazza Cavour, dove gli atleti e appassionati runners potranno ammirare il Castello Chiaramonte, passerà davanti la maestosa Chiesa Madre, percorrerà il corso principale di Favara, via Roma; giro di boa davanti alla farmacia Pennino, per fare il percorso a ritroso e concludere la gara in Piazza Cavour.

“L’evento oltre a coniugare sport, sana competizione e memoria, è un’opportunità per valorizzare il nostro territorio”, hanno dichiarato il sindaco Antonio Palumbo e l’ assessore allo sport e spettacolo Angelo Airò Farulla. La manifestazione gode del patrocinio del comune di Favara e saranno presenti anche le associazioni Aido ed Emos.