In pieno agosto, pare senza neppure informare il Sindaco di Porto Empedocle, il Ministero degli Interni ha realizzato in tempi record, un Centro di Trattenimento migranti, sostanzialmente una struttura detentiva attualmente di settanta moduli, in aggiunta all’hotspot, inaugurato a fine febbraio, dove effettuare le procedure accelerate di frontiera previste in Albania. Invece che in Albania meglio Porto Empedocle .

Nella struttura sono presenti 13 migranti. Quelli che non sono riusciti a pagare la cauzione ( da 2.500 a 5 mila euro) fissata dal Questore.Chi non ha soldi o parenti che possano pagare rimane detenuto fino a 28 giorni durante i quali si deciderà del suo destino. Va detto che i funzionari di Prefettura e di Polizia, hanno mostrato grande spirito di umanità e di attenzione verso i giovani “ ospiti “ e svolgono il loro compito con grande impegno civico .Ma dura l’ex sed lex .Certo che il Governo Meloni quando vuole sa come intervenire celermente .Peccato che non abbia fatto nulla per la Siccità .Che gli importa che la gente soffre la sete e le attività da noi falliscono .Si ricordano di noi solo quando serviamo a togliere le castagne dal fuoco.Per il resto siamo cittadini di serie C .Ora sono al mio posto in Aula alla Camera dei Deputati .

A breve continueremo l’ analisi degli emendamenti al Decreto Sicurezza .Che ha al suo interno norme gravissime espressione di discriminazione razziale e che lasciano mano libera al Governo nella realizzazione di strutture detentive ovunque lo ritengano e senza alcuna considerazione dei cittadini in della vocazione dei territori, delle prospettive di sviluppo .Intanto siamo al terzo suicidio in Carcere al Regina Coeli a Roma , tutti nella stessa sezione.E’ il secondo suicidio in carcere nelle ultime 12 ore, il 72 esimo da inizio anno .Tutto questo è sbagliato ed inaccettabile.Abbiamo bisogno di un Governo capace di risolvere i problemi .Non basta introdurre nuovi reati , aumentare le sanzioni , mettere le persone in carceri sovraffollate per rendere sicuri i cittadini.L’ Italia ha bisogno di altro.Le risposte vanno date rimuovendo le cause non serve a molto intervenire sugli effetti”. Cosi in una lunga nota la deputata nazionale Ida Carmina dopo aver fatto visita a Porto Empedocle al centro di trattenimento dei migranti.