I socialisti di Raffadali in piena sintonia con il Pd locale che qualche giorno fa aveva con un manifesto pubblico stigmatizzato “l’ennesimo rimpasto della giunta e la nuova nomina del comandante dei vigili urbani proveniente a scavalco dal comune di Racalmuto”, sottolineano l’allegra gestione delle finanze pubbliche da parte del sindaco Silvio Cuffaro. “ E’ la prima volta nella storia amministrativa di Raffadali che il Comune – affermano i socialisti- nomina un comandante dei vigili urbani pescandolo dalla città di Racalmuto, con un incarico esterno nella forma dell’“ intuitu personae” che non risponde sicuramente a criteri funzionali e di efficienza e con costi che gravano sul bilancio comunale mortificando, alla fine, le aspettative e le aspirazioni dei vigili urbani attualmente in organico”. “ Nel recente passato – precisa il coordinatore regionale de “I Socialisti” Nino Randisi- , le indicazioni dei responsabili di questo settore non avvenivano certamente per qualità speciali o conclamate professionalità conquistate sul campo, ma, come sempre, per vicinanza politica ai sindaci di turno. “Il Sindaco Cuffaro, e ciò ci dispiace, invece di controbattere con puntualità alle precise osservazioni del Partito Democratico ( rilievi e interrogativi che noi sosteniamo nel merito), si limita, ancora una volta, attraverso un manifesto pubblico a ipotizzare una presunta divergenza tra i consiglieri comunali e la segreteria politica della sezione “Cesare Sessa” arrivando a scrivere che l’opposizione sarebbe etero diretta da qualcuno che sputa nel piatto dove ha mangiato e dove continua ancora a mangiare” . “Un modo facile questo- conclude Randisi- per non rispondere alle legittime critiche politiche che i Socialisti fanno proprie, ribadendo ancora una volta più che mai, la necessità di continuare a fare opposizione all’attuale maggioranza nel merito degli atti amministrativi e non alle persone, sino alla fine di questa legislatura che ormai e per fortuna volge mestamente al termine”.