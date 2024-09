La squadra di Baroni fa visita a quella di Palladino all’Artemio Franchi domenica 22 settembre all’ora di pranzo, match valido per il 5^ turno del massimo campionato italiano

La Fiorentina ha bisogno di risollevarsi il prima possibile, mentre invece la Lazio deve continuare su questo trend. Le due squadre si troveranno una di fronte all’altra per un vero e proprio scontro diretto il prossimo weekend. Il match è in programma per domenica 22 settembre 2024 all’ora di pranzo, quindi alle ore 12.30, allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La gara sarà valida per la 5^ giornata di Serie A.

Serie A, Fiorentina-Lazio: come arrivano le due squadre

La Fiorentina ha speso tanto nel calciomercato estivo e di certo non si aspettava di essere a questo punto dopo le prime 4 giornate. In seguito ai primi 3 pareggi consecutivi contro Parma, Monza e Venezia infatti, la Viola è andata ko in trasferta a Bergamo per 3-2 contro l’Atalanta. La formazione di Palladino dunque conta appena 3 punti in classifica dopo il primo mese di Serie A, decisamente troppo pochi per un club di questa caratura. Urge risollevarsi il prima possibile sia a livello di gioco che di morale, anche perché la prossima settimana comincerà il doppio impegno europeo con il nuovo format della Conference League.

Dall’altra parte del campo ci sarà la Lazio, squadra probabilmente diretta concorrente della Fiorentina. L’obiettivo di entrambe le formazioni sarebbe quello di qualificarsi quantomeno per l’Europa League della prossima stagione. I biancocelesti sono stati un po’ discontinui all’inizio, ma ora sembrano aver trovato la quadra giusta: dopo il successo all’esordio sul Venezia è arrivata la sconfitta con l’Udinese, quindi il pareggio casalingo contro il Milan. Settimana scorsa però la squadra di Baroni si è rialzata con personalità ottenendo i 3 punti nel 2-1 dell’Olimpico contro il Verona. Al momento sono quindi 7 i punti per la Lazio.

Serie A, Fiorentina-Lazio: precedenti e statistiche

Fiorentina e Lazio si sono incontrate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni addirittura 165 volte: 53 vittorie dei toscani, 44 pareggi e 68 successi dei laziali. Considerando solo le partite disputate a Firenze però, il bilancio si ribalta: 38 trionfi a 23 per i padroni di casa, con 21 pareggi.

Nella passata stagione c’è stato un successo per parte fra le due formazioni: all’andata nell’ottobre del 2023 si è imposta la Lazio per 1-0, al ritorno a Firenze invece nel febbraio del 2024 ha avuto la meglio la Fiorentina per 2-1. Prima di questa vittoria però, la Viola non vinceva da 5 partite – di cui 4 sono state appunto vittorie biancocelesti. In particolare nel 2022 si registrano due brutti ko casalinghi per i toscani: 0-3 in febbraio e addirittura 0-4 per la Lazio in ottobre.