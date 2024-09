Caccia all’uomo la scorsa notte in via Don Minzoni a Palermo. Un palermitano di 57 anni ha tentato di abusare di una giovane di 19 anni. La ragazza è riuscita a fuggire e a chiamare aiuto. Sono scattate le ricerche del presunto aggressore. In tanti hanno cercato di fermarlo e picchiarlo. Sono dovute intervenire diverse vetture della polizia e molti agenti per riportare la calma. L’uomo è stato identificato e gli agenti hanno sentito anche la giovane. Sono in corso indagini.