É L’eremo di Santa Rosalia alla Quisquina, il sito al primo posto (con 2.253 voti), nella Top Ten della classifica provvisoria della dodicesima edizione del censimento nazionale I Luoghi del Cuore del FAI.

Seguono al 15° posto (con 673 voti), il sito Area marina di Torre di Gaffe, e al 18° posto (con 618 voti), Viale dei Tigli e Villa Comunale di Santo Stefano Quisquina,

Il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, chiama tutti a partecipare dal 17 settembre al 10 aprile 2025 alla più grande mappatura spontanea del patrimonio culturale italiano che da vent’anni raccoglie le segnalazioni dei luoghi più amati dagli italiani e che perciò meritano un futuro.

Attraverso il censimento, che ad oggi ha registrato oltre 11 milioni di voti raccolti a favore di più di 39.000 luoghi votati in 6.508 Comuni (pari all’83% del totale), il FAI contribuisce a valorizzare i luoghi cari ai cittadini, innescando una partecipazione che si estende dalle comunità alle istituzioni, locali e nazionali, in un concorso virtuoso di energie e di risorse che unisce e rinsalda la società civile.

E il censimento è solo una parte del programma: “I Luoghi del Cuore” è anche il mezzo per intervenire direttamente nel recupero di alcuni luoghi votati.

I vincitori, infatti, ottengono premi economici – quest’anno fino a 70mila euro al primo classificato – per realizzare interventi di restauro o valorizzazione; e anche i luoghi che non hanno vinto, ma hanno raggiunto la soglia minima di 2.500 voti, possono aspirare al contributo presentando, dopo il censimento, un progetto all’apposito Bando.

Un esempio il restauro dell’altare maggiore e del coro ligneo della Chiesa del SS Crocifisso di Siculiana, tra i 23 vincitori del bando I Luoghi del Cuore del FAI 2023.

Il progetto, sostenuto da FAI e Intesa Sanpaolo con il contributo di 14.000 euro, ha permesso, appunto, il restauro conservativo dell’altare maggiore e del coro ligneo. Grazie a questi risultati, “I Luoghi del Cuore” si configura oggi come il più importante strumento di sensibilizzazione sul valore della cultura a livello nazionale.

Per il Capo Delegazione FAI Agrigento: “Un’opportunità importante per rilanciare un territorio é la partecipazione al censimento nazionale “I Luoghi del Cuore”. Bastano 2500 voti, per poi concorrere con un progetto ai finanziamenti. La “Scala dei turchi” in passato ha ottenuto 20 mila euro. Quest’anno modo si potrà accedere a contributi fino a 50 mila euro grazie allo sponsor FAI, Banca Intesa. Penso a paesaggi o a luoghi molto amati come è stato per la chiesa SS Crocifisso di Siculiana . Tutto questo può dare visibilità al territorio e parte dai cittadini che raccolgono le firme, diventando un caso virtuoso di democrazia dal basso.

Alla Scala dei Turchi si è anche realizzato un cambiamento di mentalità grazie al progetto “Liberare la Bellezza” con la demolizione di due immobili, con il premio paesaggio ( Paesaggio e legalità- lotta all’abusivismo) e con notorietà offerta dal New York Times. Metamorfosi è favorire la cresciuta culturale anche attraverso l’eccezionale occasione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Bisogna ripartire dalla cultura , dall’identità, dall’accoglienza, dalla sostenibilità. Tutti temi sui quali il FAI, con la nostra delegazione sul territorio , è accanto a voi, pronta a sostenervi. Sono sicuro che il 2025 ci riserverà ancora nuove ed entusiasmanti sfide. Continuate a votare!”.

Così il Presidente del FAI, Marco Magnifico: “Il risultato che mi è più caro di questi vent’anni di “Luoghi del Cuore” è l’aver toccato con mano con quanto ottimismo molte piccole e piccolissime comunità si siano messe in gioco per “farsi sentire”, trovando il coraggio di gridare al mondo che anche la loro piccola storia è parte viva della Grande storia italiana. Centinaia di Comitati, migliaia di voti, molti piccoli e sconosciuti monumenti d’arte e natura salvati per ricucire una tela dove ogni punto ha il diritto di guardare al futuro”, afferma

Ecco le novità di questa edizione:

Un rinnovato sistema di partecipazione online, semplice e rapido. Dal 17 settembre al 10 aprile 2025 si vota sul sito www.iluoghidelcuore.it o attraverso i moduli cartacei scaricabili da ogni scheda luogo. Si possono votare tutti i luoghi del cuore che si desiderano, senza limite numerico. Se il luogo del cuore non è già presente sul sito, si può inserirlo in qualsiasi momento. Chiunque può votare: maggiorenni e minorenni, italiani e stranieri. Si può costituire un gruppo – e registrarlo attraverso la sezione “promuovi” del sito – a favore di un luogo del cuore, su cui concentrare una raccolta voti, utilizzando i materiali disponibili in ogni scheda luogo. Nuovi premi economici per i vincitori. I contributi messi a disposizione per il sostegno ai progetti salgono a 600.000 euro in totale, ovvero 200.000 euro in più rispetto alle precedenti edizioni: nello specifico il primo classificato si aggiudica 70.000 euro, il secondo 60.000 euro, il terzo 50.000 euro, con 20.000 in più per ognuno dei vincitori. Anche la dotazione del bando post censimento, che sarà aperto nel 2025, dopo l’annuncio dei risultati e a cui potranno partecipare i luoghi che avranno raggiunto una soglia minima di 2.500 voti, vedrà un aumento conseguente: sarà infatti possibile richiedere contributi fino a 50.000 euro (invece che fino a 30.000).