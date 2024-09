Rompono una finestra e si intrufolano all’interno del supermercato per compiere un furto ma il sistema di allarme si attiva e li mette in fuga. È successo alla Lidl in via Palma, a Licata. I malviventi, dopo aver forzato un infisso laterale, sono riusciti ad entrare nell’esercizio commerciale.

Una “visita” durata ben poco grazie all’attivazione dell’allarme. I ladri, dunque, sono fuggiti a mani vuote. Il responsabile del supermercato ha presentato una denuncia contro ignoti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai malviventi. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere.