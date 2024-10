Con provvedimento dirigenziale, il Comune di Campobello di Licata ha proceduto all’affidamento diretto all’ente Esocam , nella persona di Luigi Adamo, di servizi in favore di cinque beneficiari da avviare a progetti Puc di Utilità collettiva, per la formazione base, per un costo totale di oltre 1O0 euro. La determina comunale trasmessa al sindaco, segretario comunale, settore interessati e quello Finanziario.

GIOVANNI BLANDA