“Per garantire decoro e migliorare la qualità della raccolta differenziata, d’accordo con l’assessore all’Ecologia Lillo Attardo e in collaborazione con la Tenenza dei carabinieri di Favara, a partire dalla prossima settimana saranno avviati degli interventi di controllo a carico delle attività commerciali cittadine”. Ad annunciarlo è il sindaco di Favara Antonio Palumbo. Saranno sottoposti a verifica non solo il rispetto del calendario e della qualità della differenziata prodotta, ma anche l’applicazione delle regole connesse all’esposizione dei mastelli, che non possono essere lasciati permanentemente sugli spazi pubblici senza regolare concessione.

“In attesa che il lungo e farraginoso iter per l’autorizzazione dell’installazione delle fototrappole sia completato dai nostri uffici, gli agenti della Polizia locale, pur nella ristrettezza delle risorse umane disponibili, ha avviato dei servizi di appostamento per l’individuazione degli incivili che abbandonano rifiuti per strada. Il cambiamento è possibile, dice il primo cittadino, ma è necessario che ognuno faccia la sua parte: difendiamo Favara da chi continua a trattarla come una pattumiera”.