La Regione Sicilia ha deciso di premiare con un contributo economico quegli enti locali virtuosi che si sono impegnati nel ridurre l’uso della plastica e nella promozione di uno stile di vita più sostenibile. Il fondo complessivo di 100 mila euro è stato destinato a due paesi che, nel 2023, hanno ottenuto il riconoscimento di “Comune Plastic Free” dall’omonima Onlus ambientalista. Si tratta di Favara, in provincia di Agrigento, e Roccalumera nel Messinese, che hanno ricevuto 50mila euro ciascuno da reinvestire in ulteriori iniziative ecologiche.

“Siamo molto soddisfatti che la Regione abbia deciso di premiare i comuni Plastic Free – afferma Fabio Pipitone, referente regionale Plastic Free Sicilia – Vogliamo ringraziare la Giunta Schifani e, in particolare, gli assessori Dagnino e Messina nonché tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa che rappresenta un esempio lodevole che diffonderemo nelle altre regioni italiane. Questo sostegno rappresenta un invito agli enti locali a fare sempre di più: Plastic Free sarà affianco alle Amministrazioni cittadine per promuovere iniziative di pulizia ambientale e campagne d’informazione e di sensibilizzazione in piazza e nelle scuole affinché – prosegue Pipitone – tutti siano protagonisti di comportamenti virtuosi e attenti all’ambiente”.

Plastic Free è un’organizzazione di volontariato attiva dal 2019 nella lotta contro l’inquinamento da plastica e microplastiche. Ogni settimana organizza interventi di pulizia ambientale in tutto il Paese e collabora con istituzioni locali e aziende per promuovere pratiche sostenibili, volte a ridurre l’uso di questo materiale altamente inquinante e impattante sulla salute umana.

“Nel 2024 i Comuni Plastic Free in Sicilia sono aumentati: ben 7. Alla riconfermata Favara, si sono aggiunti Avola (SR), Belpasso (CT), Castelvetrano (TP), Cefalù (PA), Modica (RG) e Santa Teresa di Riva (ME) – aggiunge il referente regionale Plastic Free, Fabio Pipitone – Ciò conferma della direzione giusta che abbiamo intrapreso tutti insieme. Questi risultati sono il frutto del lavoro di centinaia di volontari e cittadini che hanno deciso di impegnarsi nella tutela del pianeta. Siamo fiduciosi che questi fondi a supporto di attività così importanti e concrete – conclude – possano aumentare nei prossimi anni e garantire ulteriori servizi e miglioramenti alle attività già in corso”.

In Sicilia, grazie alle attività dei volontari Plastic Free, sono stati rimossi dall’ambiente 453.351 kg di plastica e rifiuti e organizzati 662 appuntamenti di clean up. Più di 35.800 studenti sono stati sensibilizzati negli oltre 300 incontri organizzati da Plastic Free nelle scuole. Sul territorio siciliano oggi sono attivi circa 100 referenti e sono stati siglati 37 protocolli d’intesa con le Amministrazioni locali.