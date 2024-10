Il Comune di Campobello di Licata ricorda che sino a novembre, la vidimazione della certificazione del documento di trasporto dell’uva si potrà effettuare: da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.45, e domenica dalle ore 8 alle ore 14, presso l’ufficio tecnico comunale sito nel cortile municipio. Da lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19, e sabato dalle ore 9.30 alle 13.30, presso la via Trieste al civico numero 5, primo piano sopra il comando dei vigili urbani. Riferimenti telefonici: dipendente A. C. cell. 3392901395; dipendente T. C. cell. 3389903252.

GIOVANNI BLANDA