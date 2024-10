Due uomini di 53 e 56 anni sono stati trovati morti in casa dai vigili del fuoco. I due sono morti per un malore.

A chiamare i pompieri sono stati i vicini che in un caso non vedevano l’uomo da almeno quattro giorni. In Largo Campofiorito nel quartiere Borgo Nuovo i vigili del fuoco sono stati contattati da alcuni vicini. L’uomo di 56 anni da quattro giorni non uscita.

L’intervento è stato richiesto anche per il cattivo odore che proveniva dall’appartamento. I pompieri una volta dentro hanno trovato l’uomo morto. Stessa situazione in via Nicolò Spedalieri nella zona di via Montepellegrino.

Qui i pompieri hanno trovato senza vita un uomo di 53 anni. In tutti e due casi ad accertare la morte sono intervenuti i sanitari del 118. Il medico legale ha constatato che la morte è avvenuto per malore. Le salme sono state restituite ai familiari.