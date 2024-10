La Polizia di Stato, nell’ambito di servizi mirati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo, ha tratto in arresto un 41enne palermitano, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è maturato nel quartiere “Sperone” dove, nel corso di articolate attività info investigative, gli agenti del Commissariato di P.S. “Brancaccio”, con l’ausilio di personale della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno sottoposto a controllo un appartamento di via Armando Diaz nella disponibilità dell’uomo, persona in atto sottoposta alla misura alternativa della Detenzione Domiciliare per reati inerenti gli stupefacenti.

La perquisizione ha consentito di rinvenire in una stanza dell’abitazione, con l’ausilio del cane antidroga “King”, una busta plastificata contenente: un sacchetto con all’interno 30 panetti e due pezzi di sostanza stupefacente del tipo Hashish, per un peso complessivo pari a 2,986 Kg; un barattolo di vetro contenente 23 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo pari a circa 20 grammi; un sacchetto di plastica contenente involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo pari a 81 grammi; un bilancino di precisione, e materiale vario per il confezionamento della droga. In un mobile della cucina invece è stato rinvenuto denaro contante pari a 2.750,00 euro in banconote di vario genere. Il 41enne è stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre la droga (per un peso complessivo superiore ai 3 Kg), il materiale per il suo confezionamento ed il denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio, sono stati posti sotto sequestro.