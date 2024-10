La Polizia di Stato ha tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 30enne palermitano, sorpreso a bordo di motociclo con oltre 1 kg di cocaina. L’arresto è stato effettuatoda personale della sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della locale Squadra Mobile nell’ambito di mirati servizi, opportunamente predisposti, volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti in ambito cittadino. Nello specifico, gli agenti in “abiti civili” ed a bordo di moto, nel corso di un’attività di pattugliamento nel quartiere “Santa Rosalia”, hanno sottoposto a controllo un uomo a bordo di scooter. Questi, durante le fasi dell’accertamento è parso teso ed agitato, pertanto gli agenti hanno deciso di approfondire il controllo.

Nel vano sotto sella del motociclo, è stata rinvenuta una scatola di scarpe con all’interno un panetto di sostanza stupefacente del tipo cocaina dal peso complessivo, superiore ad 1 kg. L’uomo è stato pertanto sottoposto a perquisizione personale ed in una tasca del giubbotto sono state rinvenute 4 dosi della stessa sostanza per un peso di circa 4,5 gr.. La perquisizione è stata estesa alla sua abitazione dove, in camera da letto, è stato rinvenuto un sacchetto in cellophane contenente altre quattro dosi di cocaina dal peso di circa 4,6 gr., ed un bilancino di precisione. L’uomo è stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arresto è stato convalidato dalla locale Autorita’ Giudiziaria.