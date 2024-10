“Agrigento Città Teatro” che con il suo bacino multiculturale attraverso i viaggi sentimentali, già ampiamente rodati dal Parco letterario Luigi Pirandello, attraverso un ampio e articolato progetto si inserisce nelle iniziative di Agrigento Capitale della Cultura. L’ Assessorato Regionale per i beni culturali, ha infatti esitato positivamente l’idea progettuale,messa a punto dal Presidente Ing. Bernardo Barone e dal comitato d’Onore del Parco che assolve anche le funzioni di Comitato Tecnico Scientifico. Una ambiziosa proposta che prevede animazione lungo due sentieri : “il caos attraverso la rozza pietra” e “La grecità lungo la via Sacra”.

Turisti e visitatori si mescoleranno agli attori partecipando a visite guidate, gratuite e fruibili attraverso prenotazione in cui, il gusto, la vista, gli odori, le dolci note dell’essere e la conoscenza dei prodotti autentici, la faranno da padroni. Oggi la prima di tre conferenze stampa. Il programma partirà nel periodo antecedente Natale per protrarsi per l’intero anno di Agrigento 25, con appuntamenti settimanali.