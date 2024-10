Gli azzurri di Spalletti sfidano i Diavoli Rossi del ct Tedesco la sera di giovedì 10 ottobre all’Olimpico di Roma, gara valida per la 3^ giornata del girone di Nations League

Ritorna finalmente l’Italia, che prende il posto per una settimana della tanto amata Serie A. Il campionato italiano si ferma infatti per lasciare spazio alla seconda sosta stagionale dedicata alle nazionali.

Gli azzurri del ct Luciano Spalletti saranno dunque impegnati in due sfide di Nations League, rispettivamente la 3^ e la 4^ giornata del proprio girone. La sera di giovedì 10 ottobre l’Italia ospiterà il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma e ci arriva con il vento in poppa: dopo il deludente Europeo giocato in Germania infatti, gli azzurri hanno ricominciato bene questa competizione vincendo sia in Francia che contro Israele. Al momento dunque – come si può notare su Risultatilotto.com – l’Italia si trova al 1^ posto del girone con 6 punti in 2 partite.

Discorso diverso invece per il Belgio, che ha prima sì vinto in casa contro Israele ma poi è andato a perdere in Francia. Al momento quindi la squadra di Tedesco conta 3 punti, a pari merito in classifica proprio con i transalpini ma dietro per gli scontri diretti. Il percorso è ancora lungo, ma senza fare punti contro l’Italia le chances per i Diavoli Rossi di qualificarsi alle Final Four si ridurrebbero fortemente.

Nations League, Italia-Belgio: dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra Italia e Belgio è in programma la sera di giovedì 10 ottobre 2024 a partire dalle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. Si tratta della 3^ giornata del girone 2 della Lega A della Nations League, l’ultimo match di andata.

Come al solito per le gare della nazionale italiana, la partita di Nations League contro i Diavoli Rossi sarà visibile in diretta e in esclusiva gratuitamente per tutti in tv su Rai 1. Di conseguenza, per chi volesse vederla in streaming, basterà andare sulla piattaforma online di Rai Play.

Nations League, Italia-Belgio: probabili formazioni

Probabile formazione Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. Ct. Spalletti

Probabile formazione Belgio (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Onana; Lukebakio, Trossard, Doku; Openda. Ct. Tedesco

Nations League, Italia-Belgio: precedenti e statistiche

Italia e Belgio si sono incontrate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni 24 volte: 16 vittorie azzurre, 4 pareggi e 4 successi belga. Considerando solo le partite disputate nei confini italiani però, il bilancio è ancora più netto: 10 trionfi ad 1 in favore dei padroni di casa, con 3 pareggi.

L’unica vittoria del Belgio lontano dalle mura amiche è l’1-3 risalente all’amichevole nel novembre del 1999. L’Italia viene quindi da 3 vittorie consecutive, tutte molto pesanti: nel 2021 gli azzurri hanno vinto 2-1 nella finale per il terzo e quarto posto della Nations League, ma soprattutto il successo ai quarti di Euro 2020. A questi si aggiunge il 2-0 nel girone di Euro 2016.

L’ultima vittoria del Belgio è il 3-1 nell’amichevole nel novembre del 2015.