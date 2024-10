Nota comunale firmata dall’assessora Letizia Maniscalchi:

“”Importante confronto e formazione che porterà il Comune di Naro ad ottimizzare le risorse oltre ad un grande risparmio di spesa. L’utilizzo di un unico gestionale e la totale informatizzazione degli uffici porterà ad importanti miglioramenti nell’erogazione dei servizi verso i cittadini naresi.

Dalla comunicazione tra i vari uffici che avverrà in maniera diretta ed in assoluta trasparenza e tracciabilità tramite software gestionale, gli aggiornamenti catastali ed il censimento che riguarda l’intero territorio di Naro che porterà all’abbassamento della Tari, come anche il censimento del cimitero comunale e soprattutto un canone annuale di gestione software che dimezza la spesa fatta fin ora…

Questi e tanti altri gli obiettivi che stiamo cercando di raggiungere per Naro.

Ringraziamo per la collaborazione il sindaco di Delia, Gianfilippo Bancheri””.

GIOVANNI BLANDA