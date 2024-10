Calci e pugni per futili motivi. Una rissa tra due gruppi di giovani si è verificata nella notte tra sabato e domenica nel centro di Agrigento. La zuffa, che avrebbe coinvolto almeno cinque persone, è scoppiata tra via Porcello e la chiesa dell’Immacolata, in via Atenea.

Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Secondo una prima ricostruzione i ragazzi si sarebbero scontrati per questioni non del tutto chiare. All’arrivo delle forze dell’ordine, impegnate nel servizio di controllo sulla movida, i protagonisti della rissa si erano dileguati.