Sulla base dell’ analisi trimestrale condotta da Unioncamere e infocamere, pubblicata da Mi imprese, il rapporto tra natalità e mortalità delle imprese in provincia di Agrigento si chiude con un saldo positivo di 127 a fronte di 389 nuove iscrizioni e 262 cancellazioni, con un tasso di crescita dello 0,31%.

“Se l’ estate 2024 possiamo dire che ha portato segnali di fiducia per il sistema imprenditoriale locale – commenta il commissario straordinario della Camera di commercio di Agrigento Giuseppe Termine – tuttavia non mancano le ombre se si guarda ad alcuni settori tradizionali come ad esempio il commercio, mentre crescono turismo e servizi professionali. Si registra anche un miglioramento della situazione per quanto riguarda le imprese artigiane, mentre secondo questi dati la provincia di Agrigento si posiziona, per tasso di crescita al 16° posto a livello nazionale, il cui tasso medio è dello 0,26%, e al 1° a livello regionale. Segnali che confermano la voglia di fare impresa nel nostro territorio e uno spirito notevole di resilienza nonostante lo stato congiunturale attuale e il gap infrastrutturale che penalizza il mondo produttivo locale”.