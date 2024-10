Allerta gialla oggi, venerdì 18 ottobre, su parte della Sicilia occidentale, compreso Agrigento. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico valido fino alle 24 di domani. In particolare, si legge nell’avviso, sono previste “dal mattino di domani, venerdì 18 ottobre 2024, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori centro-occidentali”.

si invitano i cittadini a limitare gli spostamenti; a non sostare su passerelle o ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corpi idrici in genere; di evitare di occupare la carreggiata di strade che devono essere lasciate libere per il passaggio di eventuali soccorritori; di allontanarsi dai locali seminterrati ove è noto il rischio di allagamento; di non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena; di non sostare in aree soggette ad esondazioni o allagamento anche in ambito urbano; di non tentare di arginare la massa d’acqua – spostarsi ai piani superiori;Non percorrere un passaggio a guado o sottopassaggio durante e dopo un evento piovoso;Allontanarsi dalle spiagge, dalle coste e dai moli;Non sostare, non curiosare in aree dove vi è stata una frana o un’alluvione;