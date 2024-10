L’associazione Solide Ali Onlus di Cammarata e San Giovanni Gemini ha organizzato per domenica prossima 20 ottobre alle ore 9 al Parco Archeologico della Valle dei templi, l’evento “La Valle in rosa”. La partenza è fissata dal tempio di Giunone e dopo una prima sosta al Tempio della Concordia ne è prevista un’altra al tempio di Ercole.

Interverranno Francesco Miccichè, Sindaco di Agrigento, Giuseppe Capodieci – Direttore Generale ASP AGRIGENTO, Roberto Sciarratta – Direttore del Parco Archeologico Valle dei Templi. Inoltre, Santo Pitruzzella, Presidente Ordine dei Medici della Provincia di Agrigento, Antonino Savarino – Direttore F.F. U.O.C. Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento e Coordinatore Centro di Senologia ASP AG, Michele Bono – Direttore U.O.C Radioterapia Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, Riccardo Mandracchia- Direttore F.F. U.O.C. Radiodiagnostica Ospedale San Giovanni di Dio, Francesco Amato – Referente ASP Agrigento dello Screening Mammografico, Laura Vizzini – Oncologa U.O.C dell’Ospedale San Giovanni Di Dio Agrigento, Gabriella Vella – Psiconcologa U.O.C Oncologia Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e la Ginecologa Alfonsina Orlando.

SOLIDEALI – ONLUS è un’associazione no-profit nata ufficialmente a Cammarata il 26 maggio 2018 per volontà di un gruppo di donne che hanno avuto esperienza diretta con il cancro e iscritta ufficialmente nell’anagrafe unica delle Onlus – settore 1 assistenza sociale e socio sanitaria.

L’associazione svolge, come da statuto, attività nei settori dell’assistenza sociale e sociosanitaria, assistenza sanitaria, della beneficenza, della promozione della cultura e dell’arte, nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, della formazione, al fine di promuovere concreti processi di socializzazione ed integrazione. Tali iniziative vengono svolte sia in modo autonomo che in collaborazione con altre associazioni ed Enti (sia pubblici che privati).