Utilizzando un falso profilo sui social avrebbe messo in atto nell’ultimo anno una serie di truffe vendendo on-line a 2.500 euro l’una autovetture in ottime condizioni e con pochissimi chilometri che però non esistevano e conseguendo guadagni stimati intorno ai 5.000 euro al mese. E’ quanto contesta la polizia di Catania a un 29enne di Genova che ha denunciato per truffa. I poliziotti sono risaliti al giovane ligure dopo la denuncia presentata al Commissariato ‘Borgo Ognina’ da una vittima che, allettata dal prezzo particolarmente conveniente, aveva contattato l’indagato. Quest’ultimo le aveva detto di risiedere ad Agrigento e le aveva richiesto un bonifico immediato di 500 euro su una carta prepagata in modo da bloccare l’auto.

Alla richiesta di vedere l’auto il sedicente venditore aveva detto che la vettura si trovava chiusa in un garage ad Agrigento e che per il momento era impossibile visionarla. La vittima aveva effettuato immediatamente il bonifico girandogli anche la ricevuta della banca. La mattina seguente, il venditore aveva chiamato l’acquirente dicendogli che a breve si sarebbe messo in viaggio verso Catania per concludere la compravendita, ma che ancora non c’era traccia del bonifico sulla sua carta prepagata e per questo motivo aveva chiesto alla vittima di effettuare un altro bonifico istantaneo di 500 euro minacciandola in caso contrario di non consegnarle l’auto e di denunciarla. A quel punto l’acquirente, comprendendo che si trattava di una truffa, ha interrotto la trattativa e si è rivolto alla polizia.