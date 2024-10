Il gran caldo estivo è ormai un brutto ricordo, ma resta, tuttavia, in vigore, fino al 31 ottobre, l’ordinanza di prevenzione degli incendi nel territorio comunale. Il provvedimento del Comune di Castrofilippo, fa divieto divieto, in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale: di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi, fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, nonché bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie, usare fuochi di artificio, in occasione di feste e solennità.

Giovanni Blanda