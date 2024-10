XXIV Linux Day all’Università di Palermo nell’aula magna Li Donni di viale delle Scienze.

Dal Kernel alle frontiere dell’intelligenza artificiale e della didattica.

Un programma vario che non trascura di introdurre i nuovi partecipanti alle peculiarità del sistema operativo più diffuso al mondo in ambito server, intelligenza artificiale ed IOT.

Con il supporto degli ordini degli Ingegneri di Palermo e Trapani ed il riconoscimento di 3 crediti formativi per i partecipanti.

Aperto a tutti, con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, del comune di Palermo e dell’Ateneo.

Grazie al supporto di Rotary Teatro del Sole, Google Developer Group Palermo, KemonIA e Olomedia.

Una giornata unica, da XXIV anni by Sputnix.it

