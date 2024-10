Grandi città, borghi o piccoli paesini italiani potranno candidarsi a Comune Plastic Free 2025. La Onlus ambientalista, impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento legato all’abuso di plastica, ha infatti avviato le procedure per valutare e premiare l’impegno e l’attenzione verso l’ambiente, in base al proprio livello di virtuosità, delle Amministrazioni locali che presenteranno domanda.

“Quest’anno abbiamo reso la procedura di partecipazione più snella per i Comuni che potranno effettuarla autonomamente online – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – I criteri di valutazione sono stati rivisti e migliorati affinché le Amministrazioni possano continuare nel proprio percorso di transizione ecologica e d’innovazione virtuosa a beneficio delle comunità locali. Tra le novità ci sarà la possibilità di ricevere un pre-esito, così da spingere i Comuni a migliorarsi sin da subito, e – aggiunge – di ottenere il riconoscimento massimo con lode per coloro che si saranno contraddistinti in maniera eccezionale”.

Ognuno dei 7896 Comuni italiani, infatti, potrà candidarsi gratuitamente al riconoscimento “Comune Plastic Free 2025” attraverso il modulo online disponibile sul sito www.plasticfreeonlus.it. C’è tempo sino al prossimo 20 dicembre. Una volta inviata la candidatura, un comitato interno valuterà se ci sono le condizioni per conferire il riconoscimento, e sarà possibile visualizzare il pre-esito direttamente online, compreso il punteggio ottenuto. I livelli di virtuosità da quest’anno saranno quattro: 1, 2, 3 tartarughe a cui si aggiunge la lode con il riconoscimento “3 tartarughe gold”.

“Sono sempre di più i Comuni che scelgono di aderire al nostro progetto, divenendo Plastic Free. Un segno tangibile che stiamo andando nella giusta direzione. Ricevere le nostre “Tartarughe” significa aver assunto un impegno costante verso i cittadini e l’ambiente – prosegue De Gaetano (Plastic Free) – ma allo stesso tempo significa pensare al futuro. Un futuro con meno plastica in un ambiente più sano e più pulito. Per questo, da parte nostra c’è il massimo rigore nell’assegnare questo riconoscimento, perché quando si parla di ambiente si parla del futuro di tutti noi”.

Dopo la presentazione della domanda, la Segreteria dei Comuni Plastic Free effettuerà tutti i controlli e andrà a validare o meno il risultato. All’interno del form online, il Comune potrà richiedere supporto per migliorare il proprio livello di virtuosità apportando immediati benefici alle comunità locali. Plastic Free effettuerà delle verifiche sul territorio per attestare la veridicità dei dati comunicati.

“L’ufficializzazione dei Comuni Plastic Free 2025 – conclude il presidente De Gaetano – avverrà l’ultima settimana di gennaio mentre la premiazione nazionale avverrà a marzo 2025. L’augurio è che tutti i Comuni partecipino a questa iniziativa che ha il fine di salvaguardare l’ambiente e la natura, lavorando in sinergia sul territorio e nella realizzazione di progetti volti a sensibilizzare e a far cambiare le nostre abitudini quotidiane”.