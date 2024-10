“”Street Food Festival Shakalab”” è la manifestazione in programma, sabato 26 ottobre, in Piazza Garibaldi, a Camastra, per iniziativa dell’Amministrazione comunale, sotto la guida del Sindaco Dario Gaglio. Presenterà Emanuele Cellauro, backed Dj Chino Mortero. Sarà una serata scacciapensieri, all’insegna del puro divertimento e di socializzazione.

GIOVANNI BLANDA