Il fatto non sussiste. Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Nicoletta Sciarratta, ha assolto un 58enne di Favara dall’accusa di aver maltrattato la moglie per oltre dieci anni. Il pm Maria Barbara Grazia Cifalinò, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna a tre anni di reclusione nei confronti dell’imputato. L’uomo, difeso dall’avvocato Daniele Re, era accusato di aver vessato la coniuge a partire dal 2013. Una tesi, quella accusatoria, che però non ha trovato riscontro nel corso del dibattimento. Il giudice ha così disposto l’assoluzione perchè il fatto non sussiste.