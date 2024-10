La Tribù dei piedi scalzi e il mistero di Punta Leucosia” è il nuovo libro della scrittrice Daniela D’Andrea. Con una prefazione del giornalista Nino Randisi, il volume edito da da Rossini del gruppo Santelli, narra la storia di “ una terra baciata dagli dèi, che conserva ancora intatte le sue bellezze naturali” che è il Cilento. Qui un piccolo gruppo di bambini vive avventure incredibili e fantastiche. Dove finisca la realtà ed inizi la fantasia nessuno lo sa: storia, mito e leggenda si fondono e si confondono in un intreccio appassionante di indizi e misteri. Protagonisti inconsapevoli di eventi che affiorano da un antico passato, sono quattro ragazzini (che amano farsi chiamare la Tribù dei Piedi Scalzi) che affrontano mille pericoli e peripezie. L’autrice con questo romanzo esprime l’amore viscerale che ha per questa regione, per la sua storia, per le sue leggende e per la sua gente, con il desiderio di fa appassionare bambini, ragazzi e adulti alla tutela e alla conservazione del suo patrimonio storico, artistico, archeologico e marino. Nel romanzo di Daniela D’Andrea, infatti, sono presenti tutte le sue passioni tra le quali il mare, la vela, l’archeologia classica e subacquea, la storia, i miti classici e greci, la tutela ambientale delle biodiversità di fauna e flora, l’astronomia, la botanica e le ricette antiche di cucina tradizionale. Le illustrazioni al testo sono di Yanez Fallacara.

