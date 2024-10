Ad Agrigento è stato celebrato il primo matrimonio con atto redatto in modalità integralmente digitale. Da oggi i servizi resi dagli Uffici dello Stato Civile del Comune di Agrigento verranno erogati in modalità integralmente digitale con grandi vantaggi per l’utenza.Lo comunicano gli Assessori Marco Vullo con delega ai servizi Digitali e Gioacchino Alfano con delega ai servizi demografici.

Il passaggio allo Stato Civile Digitale garantirà nell’ANSC (Anagrafe Nazionale dello Stato Civile) l’acquisizione, la produzione, la registrazione e il mantenimento di tutti i dati e di tutti atti previsti dall’ordinamento riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le unioni civili e la morte.Verrà, altresì, resa più efficiente la gestione dell’archivio corrente e dell’archivio di deposito in osservanza a quanto disposto dal CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

“Il Comune di Agrigento è stato designato in qualità di Ente sperimentatore per la dematerializzazione degli atti dello stato civile digitale che è una delle tappe fondamentali della trasformazione digitale del Paese, che rivoluzionerà il modo in cui vengono gestiti i documenti che riguardano i momenti fondamentali della vita di ogni cittadino. Gli atti di nascita, matrimonio, unione civile, e morte saranno registrati e conservati digitalmente, in un unico archivio digitale nazionale, accessibile a ogni amministrazione e a ogni portatore di interesse legittimo “, dichiara l’Assessore Vullo.

Lo Stato Civile digitale permette di eseguire le annotazioni sugli atti di stato civile in modalità telematica, evitando la comunicazione degli atti tra Comuni, e quindi riducendo sensibilmente gli adempimenti degli operatori e, con lo stesso sistema, sono digitalizzate le comunicazioni rivolte agli Ufficiali di Anagrafe, per l’aggiornamento di competenza. A partire dalla data di adesione, l’annotazione viene gestita attraverso un sistema di etichette create da ANSC e apposte sull’atto cartaceo.

Anche per i cittadini ci sono numerosi vantaggi, a iniziare dall’accessibilità: i certificati saranno sempre disponibili online, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Saranno quindi rilasciati in tempi rapidi, senza bisogno di recarsi fisicamente allo sportello.

“Possiamo dire con grande orgoglio di essere tra i primi comuni Siciliani ad avviare la Digitalizzazione dello Stato Civile e questo anche e principalmente grazie agli operatori dei nostri uffici che hanno da subito sposato ciò che prima era solo un’idea e che oggi è realtà. Un progetto molto articolato che, dopo aver superato numerosi step, consente di poterci presentare con un modo nuovo e Smart di fornire servizi alla cittadinanza. Sono convinto che quello di oggi è solo il primo passo in un percorso che vedrà nel tempo traslare in modalità digitale molti altri servizi,” dichiara l’assessore Gioacchino Alfano.

“Un ringraziamento particolare per il loro supporto amministrativo ai dirigenti dei settori Mantione ed Insalaco, alla Dott.ssa Scibetta responsabile del servizio ed al funzionario Gaetano D’Agostino che ha seguito il trasferimento dei dati con il supporto informatico della ditta Kibernetes”, concludono gli Assessori Vullo ed Alfano.