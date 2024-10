Le palme sul lungomare di San Leone ad Agrigento, aggredite dal famigerato punteruolo rosso. Il Codacons chiede al Comune di Agrigento di attivarsi immediatamente, convocando le autorità competenti per intervenire prima che la situazione degeneri ulteriormente, portando alla perdita irreversibile di una delle icone paesaggistiche della città. “Agrigento, e in particolare il lungomare di San Leone, non può permettersi di perdere ulteriori palme senza che vi sia una seria riflessione sull’importanza di preservare il nostro patrimonio naturale”. Cosi il responsabile del Codacons, Giuseppe Di Rosa, che già nel 2019, aveva presentato un esposto denuncia, con il movimento “Mani Libere” evidenziando la negligenza del Comune di Agrigento nel trattare le palme del lungomare. Il documento denunciava l’errata gestione da parte dell’amministrazione e la violazione delle prescrizioni di legge durante i lavori di manutenzione, dove erano state ignorate le norme fitosanitarie per il trattamento del punteruolo rosso​.